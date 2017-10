Nueva York podría sufrir graves inundaciones cada cinco años

Dentro de las próximas tres décadas, las inundaciones que solían afectar el área de la ciudad de Nueva York una vez cada 500 años ahora podrían presentarse cada cinco años, de acuerdo con un nuevo estudio publicado el lunes.

Dicho estudio, realizado por investigadores de varias universidades y publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, atribuye el pronóstico al incremento en el nivel del mar a causa del calentamiento global.

“Es un tipo de advertencia”, dijo Andra Garner, científica de la Universidad Rutgers y coautora del estudio. “¿Cómo vamos a proteger nuestra infraestructura costera?”.

Los investigadores basaron sus análisis en distintos modelos en los que se tomaron en cuenta las predicciones del incremento del nivel del mar y los posibles cambios en el trayecto de los huracanes en el futuro.

Muchos de los modelos contaban con una dosis de buenas noticias para la ciudad más grande de Estados Unidos: Los cambios climáticos podrían significar que las tormentas se vuelvan más violentas, pero también que pasen más lejos de la orilla, por lo que es poco probable que las marejadas incrementen de forma importante antes del año 2300.

Sin embargo, el creciente nivel del mar significa que las inundaciones de al menos 2.25 metros (7.4 pies) que azotaron el área de Nueva York cerca de cada 500 años hasta 1800, y que actualmente se registran cada 25 años, podrían darse cada cinco años entre 2030 y 2045.

Los investigadores no hicieron recomendaciones sobre lo que deberían hacer los funcionarios públicos para prepararse para dichos eventos. “La idea es que este tipo de estudios proporcionen información que sea útil para las personas que toman esas decisiones”, comentó Garner.

“Sabemos que cuando llegó Sandy en 2012, el metro y los túneles quedaron inundados, no hubo luz y partes de la ciudad quedaron realmente devastadas, así que este tipo de estudios dan un tipo de advertencia”.

El estudio prevé un aumento en el nivel del mar de entre 12.7 y 27.9 centímetros (5 y 11 pulgadas) en la ciudad de Nueva York entre el 2000 y el 2030.