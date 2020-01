Nueva York: 83 detenidos en protestas por caso de Eric Garner

NUEVA YORK, Estados Unidos (AFP). -Ochenta y tres personas fueron detenidas en las manifestaciones en varios barrios de Nueva York la noche del miércoles contra la decisión de un jurado de no procesar a un policía blanco por la muerte de Eric Garner, un padre de familia negro. La decisión se dio a conocer diez días después de una decisión similar en Ferguson (Missouri, centro-sur) que provocó protestas en todo el país. Unas 5 mil personas salieron a protestar en Times Square, Columbus Circle, Harlem e incluso Staten Island, el barrio donde murió Garner, de 43 años, durante un violento operativo policial el 17 de julio. En la mañana del jueves, la Policía de Nueva York informó que los detenidos fueron 83, aunque no se señalaron incidentes mayores. Cerca al Rockefeller Center, donde se realizaba el encendido tradicional del árbol de Navidad, cientos de personas se congregaron para manifestarse mezclándose con los turistas. La policía, que había bloqueado completamente la calle 46, detuvo a varios activistas que intentaron sentarse en la calzada, constató la AFP. En Washington se realizaron pequeñas manifestaciones sin que se reportaran incidentes. Padre de tres hijos, sospechoso de vender cigarrillos ilegalmente, Garner fue sometido por la fuerza tras intentar resistirse al arresto por varios oficiales blancos, uno de los cuales, identificado como Daniel Pantaleo, lo tomó por el cuello, una práctica prohibida en Nueva York. La actuación de Pantaleo fue captada por la cámara de un aficionado. En el video, Garner se queja en varias ocasiones de no poder respirar. Obeso y asmático, perdió luego el conocimiento y fue declarado muerto en el hospital. Su deceso fue calificado como homicidio por la oficina forense. “Estamos viendo demasiadas instancias en las que la gente no tiene confianza en estar siendo tratada de manera justa”, reaccionó rápidamente el presidente Barack Obama tras la decisión del gran jurado. “No pararemos hasta ver un fortalecimiento de la confianza y la responsabilidad que existe entre nuestras comunidades y nuestra policía”, añadió. El secretario de Justicia, Eric Holder, anunció la apertura de una investigación federal por una posible violación de los derechos de Garner, cuya madre no ocultó su malestar tras la decisión del gran jurado. “¿Cómo vamos a confiar en nuestro sistema judicial cuando nos decepcionan en este momento?”, dijo Gwenn Carr en una rueda de prensa. “Es un día muy emotivo, muy doloroso para la ciudad”, afirmó por su parte el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien consideró que era necesario “encontrar una forma de avanzar”.