Nuevas sanciones de Estados Unidos contra rusos por 'ataques' contra Occidente

Estados Unidos aplicó este viernes un fuerte golpe al círculo cercano al presidente ruso Vladimir Putin, al sancionar a 38 personas y entidades acusadas de participar en "ataques" contra "las democracias occidentales".

Entre los sancionados figuran siete "oligarcas" cercanos al Kremlin así como 17 "altos responsables de gobierno", anunciaron funcionarios de la administración de Donald Trump.

El magnate del aluminio Oleg Deripaska, a quien se describe como operador del gobierno ruso, así como Alexei Miller, director del gigante energético estatal Gazprom, figuran entre los sancionados.

Entre los funcionarios afectados, aparecen el jefe del segundo banco ruso, el estatal VTB, Andrei Kostin; el ministro del Interior, Vladimir Kolokoltsev; Viktor Zolotov, jefe de la Guardia Nacional, y el secretario general del Consejo de Seguridad, Nikolaï Patrouchev.

Entre las entidades sancionadas destaca la firma estatal Rosoboroneksport, responsable por la exportación de armamento y que según el Departamento estadounidense de Comercio tiene "lazos con el gobierno de Siria".

"Los oligarcas rusos que no integran esta primera lista deben retener el aliento", estimó Boris Zilberman del centro de análisis conservador Foundation for Defense of Democracies (FDD), congratulándose por las medidas, que buscan "castigar al círculo cercano a Putin".