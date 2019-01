OEA analizará la situación de Venezuela mañana jueves

La Organización de Estados Americanos (OEA) también declaró la “ilegitimidad” del segundo gobierno de Nicolás Maduro, quien se juramentó el pasado 10 de enero.

A través de su cuenta de Twitter @oasoficial, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el proceso de dos años iniciado por Venezuela en abril de 2017, para abandonar el organismo, quedó interrumpido después del pronunciamiento de Guaidó.

.@Almagro_OEA2015: Congratulations to @jguaido interim President of #Venezuela. You have our recognition to move forward the country's return to democracy #23Ene#OEAconVzlapic.twitter.com/zJ2UiykvMg