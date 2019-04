Obispo crítico con el gobierno de Ortega aboga por una Nicaragua libre

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, un crítico con el gobierno de Daniel Ortega que pronto partirá al Vaticano, abogó este Domingo de Resurrección por una Nicaragua libre al cumplirse un año de las protestas antigubernamentales que dejaron más de 300 muertos.

"No permitamos vivir en un sepulcro social, que Nicaragua sea una tierra de hombres y mujeres libres que aman la justicia y la paz", instó Báez al despedirse de sus feligreses en la iglesia Nuestro Señor de Esquipulas en Managua.

"Que nadie les quite las esperanzas, ni nadie les haga caer en la resignación", exclamó el obispo, quien apoyó activamente a los manifestantes que fueron heridos y reprimidos por el gobierno durante las protestas que buscaban la salida de Ortega, que gobierna desde 2007 bajo acusaciones de autoritarismo y corrupción.

El papa Francisco decidió recientemente trasladar a Báez al Vaticano, tras conocerse que el líder religioso había sido v íctima de "incontables" amenazas de muerte.

"¡Silvio, amigo, el pueblo está contigo!" expresaron a gritos los feligreses en su apoyo.

