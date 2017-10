Oposición venezolana debate si va a las elecciones municipales

La oposición venezolana, desencajada tras perder estrepitosamente las elecciones regionales del 15 de octubre, discute a contrarreloj si participará en los comicios municipales de diciembre, para los que debe inscribir a sus candidatos el lunes.

Los partidos opositores se han reunido el fin de semana para discutir qué hacer, sin mucho tiempo, pues apenas el jueves la todopoderosa Asamblea Constituyente oficialista convocó las elecciones y el viernes el poder electoral anunció la inscripción de candidaturas.

Una fuente de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -que pidió reservar su nombre- afirmó a la AFP que tratan de llegar a una decisión unitaria. "Es difícil, unos quieren ir, otros no", acotó.

Una posición en bloque luce complicada, pues los cuatro principales partidos de la MUD - Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo- difieren: dos consideran que no se debe acudir pues creen que no hay condiciones, y los otros son más proclives a hacerlo.

Los partidos minoritarios que integran la coalición también están divididos. La decisión se complicó porque la oposición desconoció los resultados de las regionales, en las que el chavismo arrasó al ganar 18 de las 23 gobernaciones, contra sólo cinco de la MUD.

Los opositores denunciaron irregularidades con complicidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) -al que acusan de servir al gobierno de Nicolás Maduro-, como los cambios de centros de votación a última hora o la "usurpación de identidad" de votantes.

Un nuevo Tiempo y Acción Democrática están en la misma línea, consultando a sus equipos regionales para definir si participan, mientras que líderes de Primero Justicia y de Voluntad Popular han expresado que no se debe acudir.

"Tenemos disposición a participar. Estamos esperando la decisión de Acción Democrática y otros. Estamos haciendo consultas", dijo a la AFP Enrique Márquez, presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo.

Primero Justicia no ha emitido una posición formal. Juan Carlos Caldera, uno de sus dirigentes, afirmó a la AFP que aún están decidiendo. "Si no logramos dar una lucha que cambie las condiciones electorales, nosotros no podemos ir a un proceso que va a estar marcado, como estuvo el de los gobernadores, por el ventajismo, por el fraude", dijo Julio Borges, fundador de PJ y presidente del Parlamento de mayoría opositora.

Solo Voluntad Popular, fundado por el opositor preso Leopoldo López, adelantó que no participará. "Voluntad Popular no va a participar en ese proceso (...) creemos que lo que hace falta es una lucha por condiciones electorales en las que podamos votar libremente", expresó Freddy Guevara, vocero de la organización.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó el sábado que "no tiene ningún sentido" que la oposición acuda sin garantías a las municipales.

"No se puede jugar con el voto de la gente", dijo Almagro a la AFP durante una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Salt Lake City (EU).

El secretario general de AD, Henry Ramos Allup, fue de los que más defendió ir a las regionales, en las que su partido ganó cuatro de las cinco gobernaciones opositoras.

La decisión de esos cuatro gobernadores de juramentarse ante la Constituyente -integrada únicamente por oficialistas pues la oposición la desconoce- fracturó a la MUD. Henrique Capriles, uno de los líderes opositores, anunció su retiro de la coalición mientras esté Ramos Allup.

El CNE anunció que el día de las municipales -aún sin fecha- se repetirá la elección en el estado Zulia (noroeste), que las autoridades declararon vacante porque el gobernador electo, Juan Pablo Guanipa -de Primero Justicia- no aceptó subordinarse a la Constituyente.

La MUD tampoco ha definido si inscribirá un candidato para esa elección. La analista Colette Capriles considera que la oposición debe enfocarse en lograr mejores condiciones electorales, con la elección presidencial de 2018 como norte. "No se puede no inscribir candidatos, es la única manera de poder luchar por condiciones electorales para ésta y las próximas elecciones. El problema no son las municipales, sino las presidenciales", añadió.

El analista Luis Vicente León advierte que la MUD debe de trabajar en la unidad porque sus partidos por separado no tienen posibilidad de triunfo ante la maquinaria del partido socialista.