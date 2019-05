Papa Francisco obliga legalmente al clero a denunciar los abusos sexuales

"Desde que tenía 15 años mantenía relaciones sexuales con un sacerdote. Duró 13 años. Estuve embarazada tres veces y él me hizo abortar tres veces. Él no quería un preservativo y si me negaba, me pegaba".

Este estremecedor testimonio fue uno de los cinco relatos que casi 200 jerarcas de la Iglesia católica −entre ellos el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa− escucharon nada más sentarse el primer día de la cumbre sobre pederastia en el Vaticano.

Tres meses después, el papa Francisco publica una nueva normativa universal, que se aplicará en toda la Iglesia católica, para erradicar los casos de agresiones y abusos por parte del clero y que incluye la obligación para todas las diócesis del mundo de crear un sistema, que tendrá que estar listo en junio del 2020, para que cualquier persona pueda denunciar estos casos.

El Motu proprio de Francisco "Vos estis lux mundi" (vosotros sois la luz del mundo) abre a los laicos la capacidad de elaborar un informe con pruebas de las acusaciones a través de "sistemas estables y fácilmente accesibles al público”.

Los casos denunciables no solo se refieren a aquellos en los que la víctima es un menor, sino que también competen a casos de abusos contra adultos, por ejemplo, de violencia contra las religiosas por parte de clérigos, así como a casos de acoso a seminaristas o novicios mayores de edad.

También se extienden a casos de posesión y uso de pornografía infantil y de actitudes de encubrimiento.

Jorge Mario Bergoglio, que acaba de regresar de su 29 viaje internacional a Bulgaria y Macedonia, también refuerza la responsabilidad de los obispos o miembros de Institutos de vida consagrada para que avisen con "prontitud" de cualquier sospecha a este respecto.

Hasta ahora no había una obligación específica de denuncia, que quedaba en un ámbito de conciencia individual, pero a partir de junio de 2019, cuando entran en vigor las nuevas normas, se convierte en un precepto legal universalmente establecido.

Además, el documento aconseja al obispo encargado de la investigación acudir a expertos laicos, de una lista preparada de antemano o a quien le parezca adecuado en cada caso.

Así, Ulloa recibirá un mandato especial de lapara investigar si la persona denunciada es un obispo.

A partir de la primera denuncia, deberá enviar en 30 días a la Santa Sede "una relación informativa sobre el estado de las investigaciones", que "debe concluirse en el plazo de noventa días". Si bien son posibles prórrogas por "razones justas".

Una vez, los resultados de la investigación están en manos del Vaticano, los responsables jurídicos podrán imponer inmediatamente medidas preventivas y restrictivas a la persona investigada.

En cualquier caso, el compendio de reglas que el papa puso sobre la mesa es insuficiente a los ojos de las víctimas.

"Pedimos que todos los casos de pederastia que se dan en la Iglesia sean denunciados ante las autoridades judiciales del Estado. Pero el Vaticano no está de acuerdo. Dice que habrá casos que sí y otros que no. Hasta que todos los sacerdotes que hayan tocado niños sean expulsados de la Iglesia católica y denunciados ante los jueces no pararemos", afirmó Miguel Hurtado, una víctima española de abusos por parte del monje de una abadía de Cataluña.