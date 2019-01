Papa arremete contra los católicos que 'recitan el Credo, pero viven de la vanidad'

A pocos días de tomar un avión rumbo a Panamá donde participará en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), el papa Francisco arremetió contra la mundanidad de los católicos "que recitan el Credo, pero viven de la vanidad".

"La mundanidad, la mundanidad arruina a mucha gente. Gente que es buena, pero que se deja llevar por este espíritu de la vanidad, de la soberbia, del hacerse notar. No hay humildad y la humildad forma parte del estilo cristiano", manifestó.

El papa Francisco hizo estas consideraciones durante la misa que celebró este lunes 21 de enero en la Casa Santa Marta, donde reside habitualmente.

Asimismo, el pontífice lamentó que hoy en día esté presente en la sociedad "el espíritu egoísta de la indiferencia", aunque algunos consideren que son "buenos católicos".

"Hago las cosas, pero no me preocupo de los demás, no me preocupo de las guerras, de las enfermedades, de la gente que sufre, de mi prójimo", declaró.

Frente a estas actitudes, propuso la humildad propia de Jesús, de la Virgen y de San José.

"El estilo cristiano es el de las Bienaventuranzas: mansedumbre, humildad, paciencia en el sufrimiento, amor por la justicia, capacidad de soportar las persecuciones, no juzgar a los demás… Ese es el espíritu cristiano, el estilo cristiano", defendió.