Mike Pence se recoge ante el Muro de los Lamentos, los palestinos se manifiestan

El vicepresidente estadounidense Mike Pence se recogió ante el Muro de los Lamentos, última señal de deferencia hacia Israel y los judíos al final de una gira por Oriente Medio en la cual no mantuvo contacto con los palestinos.

Éstos, por su parte, al mismo momento eran llamados a la huelga general y a manifestarse contra la toma de partido a favor de Israel por parte de la administración Trump, representada por Pence.

A privilege to pray at the Western Wall. This is our 4th trip to the Holy Land, but Karen & I never fail to leave without a sense our faith has been renewed - our faith in God, but also our faith in the people of Israel & their commitment to freedom, security & peace. #VPinIsraelpic.twitter.com/DbujemM0fO