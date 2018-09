Periodistas griegos salen de la cárcel pese a queja de ministro

Tres periodistas griegos salieron en libertad tras ser encarcelados a raíz de una denuncia del ministro de defensa del país.

El dueño, jefe de redacción y editor de política del diario Fileleftheros (“Liberal”) se habían entregado el sábado luego que el ministro de defensa Panos Kammenos se quejó de que un artículo lo había difamado.

El artículo denunciaba una masiva malversación de fondos provistos por la Unión Europea para ayudar a migrantes, y que Kammenos estaba relacionado con empresarios que recibieron dinero.

El fiscal decidió el domingo investigar si el ministro había sido difamado.

Pudo haber liberado a los tres periodistas hasta que se fijara una fecha de juicio, o incluso pudo haber prorrogado su detención.

Pero decidió no presentar cargos contra ellos.

'The party of "our guys" at the hotspots' -- Here is the Fileleftheros investigative report on the dubious management of #EU migration funds on Lesbos that triggered Kammenos' lawsuit.#Φιλελεύθεροςpic.twitter.com/BRkPV6Rd8R