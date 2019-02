Perú: Congreso suspende a legislador acusado de 'tocar indebidamente' a colega

El Congreso del Perú suspendió el viernes por 120 días a un legislador del derechista partido Fuerza Popular por "tocamientos indebidos" a una congresista de su propia bancada, quien denunció los hechos en una sesión parlamentaria en diciembre pasado.

La suspensión recayó sobre el congresista fujimorista Luis López Vilela por 44 votos a favor, 40 en contra y 5 abstenciones, según la votación efectuada en la sesión vespertina del congreso unicameral.

La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez, fundamentó la sanción señalando que que López Vilela "nunca pudo desvirtuar la denuncia efectuada" por la congresista Paloma Noceda.

¡Se comparó con otros colegas! Al ritmo de 'Somewhere over the rainbow', Luis López Vilela se defendió de la acusación por tocamientos indebidos con este video https://t.co/JTVwri6ycApic.twitter.com/7MDHORaaNN