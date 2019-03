Perú: fiscal interroga a excandidata presidencial Lourdes Flores sobre Odebrecht

La dos veces candidata presidencial peruana Lourdes Flores declaró este martes ante un fiscal que investiga los aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht a políticos locales, en una causa que salpica a cuatro exmadatarios.

"Esta mañana yo debía responder qué cosa sé yo sobre el (partido socialdemócrata) APRA y mis respuestas han sido que no sé nada", dijo Flores a la prensa tras declarar ante el fiscal José Domingo Pérez, el mismo que mandó a prisión preventiva en octubre a la líder opositora Keiko Fujimori.

"Cualquier otro tema que haya sido ajeno a eso no he respondido y he señalado que no corresponde en esta declaración", agregó la líder del Partido Social Cristiano (centroderecha).

Explicó que el fiscal la interrogó como testigo sobre el financiamiento de la campaña del expresidente Alan García, el líder del APRA que gobernó Perú en 1985-1990 y 2006-2011, pero afirmó que no pudo contestar por "no saber nada".

El fiscal busca establecer la modalidad en que Odebrecht establecía contactos con prominentes políticos peruanos para darles dinero para sus campañas, con el fin de verse favorecido con contratos de obras públicas.

La líder socialcristiana -que en las primeras fases de las campañas de 2001 y 2006 era favorita para convertirse en la primera mujer presidenta de Perú- también está bajo investigación tras el testimonio de un exasesor suyo que optó por colaborar con la justicia.

Los aportes de Odebrecht, de más de 250 mil dólares para su campaña a la presidencia en 2006 y a la alcaldía de Lima en 2010, son investigados por la fiscalía.

En Brasil, el exejecutivo de Odebrecht Raymundo Trindade Serra dijo haber contribuido a la campaña de Flores a través del abogado y asesor de la líder del PSC Horacio Cánepa.

Además de Alan García, el escándalo Odebrecht ha salpicado a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), los cuatro bajo investigación de la fiscalía.

Además, permanece con prisión preventiva por 36 meses Keiko Fujimori -también dos veces candidata presidencial (2011 y 2016)-, mientras es investigada por lavado de activos.

Odebrecht admitió en 2016 ante las autoridades estadounidenses que pagó sobornos por 29 millones de dólares en Perú entre 2005 y 2014.