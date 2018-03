Piden registrar sede de la empresa Cambridge Analytica en Londres

La responsable de la Comisión de Información británica pidió este martes una orden judicial para registrar Cambridge Analytica (CA), la empresa acusada de obtener ilegalmente datos personales en Facebook para manipular campañas y de tender trampas para desprestigiar a candidatos.

La comisionada Elizabeth Denham pidió además a Facebook que detenga inmediatamente una auditoría en curso de Cambridge Analytica –que trabajó para la campaña electoral del presidente estadounidense Donald Trump– para no entorpecer el trabajo de las autoridades.

"Buscamos una orden judicial para que, como órgano regulador, podamos entrar y llegar hasta el final, inspeccionar los servidores, hacer una auditoría de datos, y que Facebook estuviera ahí nos preocupaba", dijo Denham a la BBC.

Según una investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer (la edición dominical del diario británico The Guardian), Cambridge Analytica habría recuperado datos de varias decenas de millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento, con los que habría creado un programa destinado a prever e influir en el voto de los electores.

El interés en las actividades de la empresa se redobló tras la emisión el domingo de un reportaje de Channel 4 en el que los directivos ofrecían a un periodista que se hizo pasar por cliente potencial desacreditar a sus rivales políticos tendiéndoles trampas con prostitutas o sobornos.

Los directivos explicaban además algunas técnicas para manipular a la opinión pública, como lanzar calumnias contra candidatos: "cosas que no tienen necesariamente que ser verdad, mientras se las crean", dijo el presidente de la compañía, Alexander Nix, al periodista encubierto de Channel 4.