Tiroteo en centro comercial de Nashville deja un herido

Una persona resultó baleada durante una disputa registrada este jueves 3 de mayo en el interior de un centro comercial de Nashville y el presunto agresor fue detenido, informó la policía.

El centro comercial Opry Mills de Nashville fue evacuado tras reportes de un tiroteo que generó una fuerte presencia policial. Al menos seis ambulancias llegaron al lugar.

We are staging with @MNPDNashville as they clear the mall. No other injuries reported. pic.twitter.com/KFT7uXF9Gh — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) 3 de mayo de 2018

Una persona fue trasladada en estado crítico al Centro Médico Skyline, indicó el Departamento de Bomberos de Nashville en un tuit. Varios agentes de la policía de antemano se encontraban en el estacionamiento del centro comercial para apoyar a los oficiales que acudieron al llamado de emergencia, dijo el teniente Bill Miller, de la Policía de Caminos de Tennessee.

Our personnel is on scene at Opry Mills Mall. One patient transported to Vanderbilt in Critical Condition. pic.twitter.com/kPHyK2sU11 — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) 3 de mayo de 2018

La policía de Nashville informó a través de su cuenta de Twitter que no existen amenazas adicionales dentro del centro comercial, sin embargo las autoridades inspeccionan el lugar como medida preventiva.