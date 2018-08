Prensa a Trump: no somos enemigos del pueblo

Diarios de todo Estados Unidos, de Maine a Hawai, respondieron el jueves a los ataques del presidente Donald Trump, que los ha calificado de "enemigos del pueblo", con una serie coordinada de editoriales a favor de una prensa libre y vigorosa.

El Boston Globe, que inició la campaña a favor de una respuesta a una sola voz, había calculado que unos 350 diarios responderían al llamamiento. Así fue en todo el país.

El Press-Herald de Portland, Maine, dijo que la prensa libre e independiente es la mejor defensa contra la tiranía, en tanto el Star-Advertiser de Honolulu, Hawai, sostuvo que la democracia necesita una prensa libre.

"Los verdaderos enemigos del pueblo, y de la democracia, son los que intentan sofocar la verdad vilipendiando y satanizando al mensajero", escribió el Des Moines Register en Iowa.

En St. Louis, el Post-Dispatch dijo que los periodistas son "los patriotas más auténticos".

Según el Chicago Sun-Times, la mayoría de los estadounidenses saben que Trump dice disparates.

El Observer de Fayetteville, Carolina del Norte, expresó la esperanza de que Trump desista, "pero no vamos a esperar sentados".

"En cambio, esperamos que los partidarios del presidente comprendan lo que está haciendo: manipular la realidad para conseguir lo que quiere”, añadió. El jueves por la mañana, Trump recurrió a Twitter para denunciar una vez más las “noticias falsas”.

"LA PRENSA DE NOTICIAS FALSAS ES EL PARTIDO DE OPOSICIÓN", escribió. "Es muy malo para nuestro Gran País....¡PERO ESTAMOS GANANDO!".

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING!