Presidenta surcoreana visita a familiares de víctimas del ferry

SEÚL, Corea del Sur (DPA) -La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, se reunió hoy con familiares de las víctimas del ferry hundido hace más de dos semanas, del que durante el fin de semana se rescataron otros 16 cadáveres, elevándose así el número de fallecidos a casi 248.En su encuentro con los familiares, cerca del lugar del accidente, Park aseguró que habrá graves consecuencias para todos los funcionarios cuya responsabilidad por la catástrofe pueda demostrarse.Park aseguró a las familias que ella misma siente que tiene responsabilidad por el accidente y la reacción del gobierno. "Estamos investigando los motivos del accidente. Castigaremos con dureza a todos los funcionarios del gobierno que no cumplieron correctamente con sus obligaciones", dijo la mandataria en el puerto de Paengmok, en la isla de Chindo.Allí trabajan todavía muchas personas en las tareas de rescate, ya que 50 personas continúan desaparecidas. Se trata de la segunda visita a la zona de Park desde el hundimiento del "Sewol", el 16 de abril.La presidenta ya pidió disculpas durante una reunión de su gabinete a finales de abril por la deficiente gestión del accidente. Las familias criticaron desde el principio no solo a la tripulación del ferry sino también que el gobierno no hiciese todo lo posible para rescatar a los pasajeros.El "Sewol" se hundió con 476 personas a bordo, la mayor parte de ellas estudiantes que se encontraban de excursión. Muchos de ellos quedaron atrapados en el interior del barco en el accidente.