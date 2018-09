Presidente electo de México, atrapado en avión estacionado por mal clima

El presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador, caracterizado por su discurso a favor de la austeridad, ha cumplido su promesa de viajar solo en vuelos comerciales pero se quedó atrapado por horas en un avión estacionado debido al mal clima, informaron medios locales el jueves.

El izquierdista, que arrasó en las elecciones del pasado julio y asumirá el cargo el 1 de diciembre, trataba de volver del sureño puerto de Huatulco (Oaxaca) la tarde del miércoles, pero los fuertes chubascos en Ciudad de México, su destino, impidieron que su vuelo de la aerolínea Viva Aerobus despegara.

El veterano de 64 años y los otros pasajeros tuvieron que esperar cerca de tres horas a bordo del avión para luego ser conducidos al edificio del aeropuerto, donde tuvieron que aguardar otra hora más antes de que su vuelo al fin despegara, según medios.

Los vuelos oficiales también pueden sufrir retrasos por mal clima, pero tienen prioridad para aterrizar cuando pasan las condiciones meteorológicas adversas.

A pesar de haber perdido cuatro horas para tomar un vuelo que dura una hora, López Obrador insistió en que venderá el costoso avión presidencial al tomar las riendas del país.

"No por esto voy a cambiar de opinión: no me voy a subir al avión presidencial", dijo a periodistas en el aeropuerto.

"Subirme a un avión de tanto lujo en un país con tanta pobreza... se me caería la cara de vergüenza", subrayó.