Proceso político de Nancy Pelosi arriesga a Donald Trump

La decisión de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, de iniciar una investigación formal de juicio político contra Donald Trump consumirá la atención de la nación, destruirá el trabajo del gobierno y finalmente determinará si el presidente se presentará a la reelección perjudicado o con nuevos bríos.

El martes, Pelosi arrojó el peso de su cargo tras un juicio político al que se había mostrado reacia a aceptar, hasta que la semana pasada surgieron las acusaciones de que Trump presionó indebidamente al gobierno de Ucrania.

Dicha situación la condujo a un conflicto constitucional con Trump, quien rápidamente atacó el proceso como una “basura” y una “caza de brujas” y prometió una enérgica defensa.

Tal defensa se intensificará el miércoles, cuando Trump emita una transcripción no editada de su llamado al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, que según el presidente refutará las afirmaciones de que se apoyó en Ucrania para investigar al exvicepresidente Joe Biden.

The times have found us. The actions taken to date by the President have seriously violated the Constitution. It is for this reason that the House of Representatives is moving forward with an official impeachment inquiry. pic.twitter.com/cHq7zgKJ1g