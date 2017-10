Rajoy: ‘Hemos llegado a una situación límite’ en Cataluña

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó este viernes 20 de octubre que se ha llegado a una “situación límite” en Cataluña, en un momento en que su ejecutivo estudia medidas concretas para intervenir la autonomía de esa región gobernada por los independentistas.

“Hemos llegado a una situación límite”, declaró Rajoy al término de una cumbre en Bruselas, defendiendo la respuesta de su gobierno “cuando se liquida la ley, cuando se liquida el Estado de derecho”, cuando se celebra un referéndum “sin garantías”.

Rajoy había dado de plazo hasta el jueves pasado al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que confirmara si había proclamado la independencia de esa región, después de la celebración de un referéndum que había sido prohibido por la justicia española.

La respuesta del líder independentista, que no contestó directamente a la cuestión, no satisfizo al gobierno de Rajoy, quien convocó para el sábado un consejo de ministros extraordinario destinado a avanzar en la intervención de esta región en virtud del artículo No. 155 de la Constitución española.

“Todas las medidas que tomemos las anunciaremos mañana” sábado, dijo el mandatario español, precisando que cuenta con el apoyo del partido socialista y de la formación liberal Ciudadanos para adoptar esas acciones, cuyo objetivo es “volver a la legalidad y recuperar la normalidad institucional”.

“Hemos sido muy prudentes, hemos intentado por todos los medios no llegar a una situación difícil”, agregó Rajoy, para quien “no se puede aceptar de ninguna de las maneras” que “un gobierno incumpla la ley sabiendo que está incumpliendo la ley”.