Reina de España no viajará a Veracruz, México

MADRID, España (EFE). -La reina Letizia de España no acompañará a Felipe VI en el viaje a México que emprenderá este fin de semana para participar, por vez primera como jefe de Estado, en la Cumbre Iberoamericana de Veracruz del 8 y el 9 de diciembre, al no haber programa previsto para las primeras damas. Fuentes diplomáticas confirmaron hoy que la reina no viajará con el monarca a la ciudad costera de Veracruz para asistir a la XXIV Cumbre Iberoamericana, donde también estará presente el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Al contrario de lo que ha sido costumbre en estas citas de jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, en esta ocasión no habrá un programa paralelo de primeras damas por decisión de las autoridades de México, país anfitrión de la cumbre. Durante la última cumbre iberoamericana de Panamá, celebrada en octubre de 2013, las primeras damas de Honduras, Panamá, Portugal, España y República Dominicana cumplieron una agenda propia que incluyó una visita al Museo del Canal de Panamá. En esa cita no estuvo la reina Sofía porque el rey Juan Carlos faltó a la cumbre debido a la convalecencia de una operación quirúrgica y estuvo Felipe de Borbón como heredero de la Corona.