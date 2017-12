Único herido en explosión de Nueva York es el sospechoso, que fue detenido

La policía informó que, por ahora, el único herido de la explosión ocurrida la mañana de este lunes 11 de diciembre de 2017 en Nueva York es el sospechoso, que fue detenido.

"Sobre la explosión en la calle 42 y la Octava Avenida, en el metro: un sospechoso de sexo masculino está en custodia. No hay heridos hasta ahora salvo el sospechoso. Eviten el área", indicó la policía de Nueva York en su cuenta de Twitter.

