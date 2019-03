Roberto Marrero, mano derecha de Juan Guaidó, seguirá preso

Tras la culminar la audiencia a Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente encargado, Juan Guaidó, el Tribunal dictó la medida de privación de libertad al imputarle los delitos de conspiración, asociación para delinquir, ocultamiento de armas de guerra y legitimación de capitales.

Así lo dio a conocer, la noche de este jueves 28 de marzo, su abogado Joel García, quien dijo que ahora hay que esperar los 45 días que la Ley le concede al Ministerio Público y a la defensa para las investigaciones del caso.

Agregó, que Marrero, quien fue detenido el pasado 21 de marzo, permanecerá recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, Caracas.

García, explicó a los periodistas fuera del Palacio de Justicia, que a Marrero se le acusa de ir a Colombia y comprar un lote de armas que llevó a Venezuela por las trochas", de reclutar mercenarios colombianos para conspirar contra el gobierno y desestabilizar la Nación y de querer cambiar el gobierno republicano de Venezuela".

Todos estos argumentos están contenidos en un acta policial elaborada por un funcionario del Sebin y con esto pidieron la orden de aprehensión y de allanamiento de su residencia [el 21 de marzo pasado], dijo el abogado.

Recordó que durante ese allanamiento a Marrero, exsecretario de la Asamblea Nacional, "se le sembraron" dos armas y una granada.

Ese 21 de marzo, el diputado Sergio Vergara, jefe de fracción de Voluntad Popular en la Asamblea, denunció que a las 2:30 a.m., funcionarios del Sebin allanaron su vivienda, y le preguntaron por la ubicación de la casa de Marrero, quien es su vecino.

Vergara informó que se negó a responder las preguntas de los funcionarios y lo mantuvieron tres horas retenido.

A las 5:30 a.m., los agentes forzaron la vivienda de Marrero, la allanaron y se lo llevaron detenido. En su momento, Vergara dijo que "Roberto Marrero me gritó: Sergio, me sembraron dos fusiles y una granada’, a lo que expresé que se mantuviera fuerte mientras los funcionarios lo mandaban a callarse.

Los funcionarios del Sebin también se llevaron detenido a Luis Páez, chofer del diputado Vergara.

Este jueves, a Páez se le concedió libertad condicional, informó García, quien también es su abogado.

Páez deberá presentarse periódicamente, no podrá salir de la circunscripción del tribunal y deberá acudir cuando sea llamado para declarar sobre este caso.

García, explicó que el tribunal le precalificó a Páez encubrimiento en el delito de conspiración, y destacó que su nombre solo aparece en la carátula del expediente.

Cuando, durante la audiencia, la jueza le preguntó a mi hermano @RobertoMarrero quién era él, su respuesta fue: "Un ciudadano de muchos que están luchando por conseguir el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres".#MarreroEstáSecuestradopic.twitter.com/SzxB2bHLcX — Juan Guaidó (@jguaido) 29 de marzo de 2019