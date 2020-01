Santos reitera que no aplicará fallo de la Corte Internacional de Justicia

BOGOTA, Colombia. (XINHUA). - El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reiteró hoy que su gobierno no "aplicará" el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que despoja a su país de unos 75 mil kilómetros de mar en el Caribe y que se los entregó a Nicaragua, al tiempo que agregó que la nueva demanda presentada por el país centroamericano "es absurda".

"El tratado no lo vamos a aplicar porque no es aplicable así de sencillo, esas pretensiones de Nicaragua, no permitiremos por ningún motivo que se vuelvan realidad y por eso declaramos que nuestra plataforma continental va de San Andrés hasta Cartagena y la defenderemos a cualquier costo", afirmó Santos durante un acto en la capital colombiana.

Colombia ha señalo que el fallo no es aplicable, pues debe modificar los límites fronterizos y la Constitución debe ser modificada. Según el jefe de Estado, no va a permitir que se concreten las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental, tal como lo presentó en una demanda de septiembre pasado ante la CIJ.

"Ya estaban los argumentos presentados, las cartas sobre la mesa, no podíamos modificar la argumentación, si lo hubiéramos hecho habríamos quedado en ridículo", agregó Santos.

El gobierno colombiano llamó a consultas a su embajadora en Managua, Luz Stella Jara, luego de que el país centroamericano presentó una nueva demanda ante la CIJ por el supuesto incumplimiento de una sentencia, en la que ese alto tribunal entregó a Nicaragua unos 75 mil kilómetros cuadrados en el mar Caribe.

La última demanda de Managua, presentada el martes pasado, pide que Colombia respete el fallo del año pasado.