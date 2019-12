Santos pide no 'caer en trampa de los terroristas'

HOY EL ELN CONMEMORA 51 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIóN

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió este sábado a la sociedad colombiana que no replique en las redes sociales rumores sobre posibles amenazas de nuevos atentados en Bogotá porque sería "caer en la trampa de los terroristas".

"Quiero hacerle un llamado a las comunidades, a la ciudadanía para no caer en la trampa de estos terroristas, no replicar los actos terroristas, sobre todo cuando no existen, porque eso es lo que los terroristas quieren", dijo Santos durante un acto en el que se presentó un aplicativo de seguridad ciudadana en la localidad de Soacha, departamento de Cundinamarca (centro).

El pasado jueves dos atentados contra sendas oficinas del fondo de pensiones Porvenir en Bogotá, perpetrados según los indicios por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), provocaron que en diferentes redes sociales en internet se multiplicaran mensajes que se referÍan a posibles amenazas de nuevos ataques.

Este temor se multiplicó hoy, fecha en la que se conmemora el 51 aniversario de la fundación del ELN, una efeméride que ese grupo armado suele conmemorar con diferentes ataques.

Durante su intervención, Santos recalcó la importancia que ha tenido la respuesta de la Fuerza Pública en la lucha contra las amenazas del ELN y aseguró que los responsables de los atentados del pasado jueves "terminarán en poder de las autoridades".

Asimismo, subrayó que "la contundencia" que ha tenido la respuesta de la Fuerza Pública "se está demostrando todos los dÍas"."En Bogotá llevábamos siete actos terroristas en el año, seis por parte del ELN, todos judicializados, todos resueltos, los responsables están en la cárcel", señaló.

Por ello, se mostró confiado en que los responsables de los atentados de los últimos días en Bogotá también "acabarán en la cárcel".

El viernes, el Ministerio de Defensa también llamó a la ciudadanía a guardar calma ante los rumores que circulan en las redes sociales sobre nuevos ataques en la capital y aseguró que no son ciertos.