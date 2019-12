Ted Cruz se niega a respaldar a Donald Trump y descarrila la convención republicana

CONTROVERSIA

El derrotado aspirante presidencial estadounidense Ted Cruz sembró este miércoles el desorden en la convención republicana al negarse a respaldar explícitamente al candidato oficial del partido, Donald Trump, y dejó claro que la unidad partidista es una quimera.

Cruz recibió una ovación al subir al escenario, pero los vítores se transformaron en abucheos cuando quedó claro que el senador por Texas no iba a respaldar a su antiguo rival y no iba a pronunciar la frase que todos esperaban: "Voten por Trump".

El propio Trump añadió dramatismo al momento, entrando a las tribunas del Quicken Loans Arena, la sala de Cleveland donde se celebra la convención, poco antes de que Cruz terminara su discurso, observando con calma la reacción hostil de muchos delegados.

"Merecemos líderes que defiendan principios, que nos unan alrededor de valores compartidos, que prefieran el amor a la rabia", dijo Cruz, enumerando sus críticas recurrentes al hombre de negocios.

"Si aman a su país y aman a sus hijos como sé que lo hacen, exprésense y voten con conciencia", dijo, y fue inmediatamente interrumpido por los abucheos de la multitud que gritaba "¡Queremos a Trump!".

El mensaje cayó como un misil en una convención ya agujereada desde el primer día por la rebelión de los delegados anti Trump y por los errores de los responsables de su campaña.

"Guau, Ted Cruz fue despedido con abucheos del escenario, no cumplió su promesa", escribió Trump en Twitter, en referencia al compromiso de los 17 candidatos republicanos de que apoyarían al ganador de las primarias, fuese quien fuese. "Vi su discurso dos horas antes pero lo dejé hablar de todas maneras ¡No pasa nada!", añadió.

Wow, Ted Cruz got booed off the stage, didn't honor the pledge! I saw his speech two hours early but let him speak anyway. No big deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2016

En la penúltima jornada de la convención republicana, Trump esperaba sumar más apoyo para cumplir su sueño de llegar a la Casa Blanca.

El hombre de negocios neoyorquino, de 70 años, fue aclamado el martes, como manda la tradición, como candidato presidencial del "Grand Old Party" por los delegados en la convención.

Pero la actitud de Ted Cruz le obliga ahora a imponer disciplina dentro del partido el jueves, en su esperado discurso que cierra la convención, antes de aceptar oficialmente la candidatura republicana y empezar la guerra contra Hillary Clinton, la candidata demócrata.

El miércoles, el gobernador de Indiana, Mike Pence, subió al escenario en su primera intervención como candidato a vicepresidente. "Estoy profundamente honrado por su confianza", dijo Pence, de 57 años, prácticamente un desconocido en el país.

El gobernador, miembro del ala más conservadora del partido y conocido por sus posturas antigay y antiaborto, quiere otorgar un toque de seriedad a la campaña del explosivo magnate sin experiencia política, una tarea que parece difícil.

La actitud de Ted Cruz molestó a algunos delegados, como Mary Balkema, que calificó de "deplorable" su discurso. "Estábamos realmente esperando de él que mostrara unidad y apoyara al candidato, lo que no hizo. Creo que fue el abucheo más largo que he escuchado públicamente; fue realmente vergonzoso", dijo a la AFP esta tesorera de Michigan de 49 años.

El caos en la convención ocurrió pocas horas después de que la campaña de Trump intentara enterrar la polémica por las acusaciones de plagio en el discurso que su esposa Melania Trump pronunció en la jornada inaugural de la convención, el lunes. "Fue mi error", dijo un miembro de la campaña de Trump, reconociendo haber usado frases de Michelle Obama para el el discurso de la exmodelo eslovena.