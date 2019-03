Temor y caos en nueva noche de masivo apagón en Venezuela

Millones de venezolanos pasaron la noche del lunes al martes a oscuras, cuando apenas empezaban a recuperase del masivo apagón que 20 días atrás paralizó al país por una semana.

Una vez más, Caracas y al menos 21 de los 23 estados de Venezuela fueron golpeados por un masivo apagón, reportaron usuarios que utilizaron la etiqueta SinLuz o Apagón en las redes sociales.

Desde que el corte energético se inició en la tarde del lunes, el servicio se restableció en la capital y regiones centrales por apenas unas horas, pero luego volvió a caer.

Habitantes de otros estados también denunciaron nuevos cortes en las redes sociales, donde expresaron su frustración, furia e ironizaban sobre un nuevo "cyberataque", como afirma el régimen de Nicolás Maduro.

Los apagones son frecuentes en el país petrolero, y sistemáticamente el ministro de Electricidad, general Luis Motta, los atribuye a sabotajes de la oposición.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, adujo que se trató de "un ataque al centro de carga y transmisión" de la hidroeléctrica de Guri (estado Bolívar, sur), que genera 80% de la energía que consume este país de 30 millones de habitantes.

Pero el líder opositor y jefe del Parlamento Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países tras proclamarse hace dos meses luego de que el legislativo declarara "usurpador" a Maduro, aseguró que el corte se produjo por una "sobrecarga en el sistema de subestaciones".

"Mienten para no asumir su responsabilidad (...). Están poniendo en riesgo lo poco que queda en pie de la infraestructura eléctrica", manifestó Guaidó, quien no ha logrado quebrar el principal sostén del heredero del fallecido Hugo Chávez (1999-2013): la Fuerza Armada, con amplio poder político y económico.

"Es rudo, todo deja de funcionar. En los días de apagón uno no hace nada, no hay internet, no hay acceso al efectivo", indicó Yendresca Muñoz, analista de banco de 34 años. La única esperanza es "salir de este gobierno", sostuvo.