Tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte, reportan dos muertos

Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas este martes en un tiroteo en el campus de Charlotte de la Universidad de Carolina del Norte, informaron personal y medios.

"Informan de disparos cerca de Kennedy. Corre, Escóndete, Lucha. Ponte a salvo inmediatamente", tuiteó el departamento de emergencia de la universidad estadounidense.

