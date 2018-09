Tiroteo en complejo de oficinas en Middleton, Wisconsin

La Policía de Middleton, Wisconsin, reporta la presencia de un "tirador activo" en un complejo de oficinas.

De acuerdo a reportes preliminares, cuatro personas fueron heridas durante el tiroteo en una empresa de software cerca de Madison.

WATCH NOW: Active scene in Middleton Wisconsin where officers responded to reports of an active shooter - https://t.co/3Zj59vesglpic.twitter.com/AKxga6OHdl