Tiroteo en un periódico de Maryland deja al menos 5 muertos

El tiroteo que se registró este jueves 28 de junio en un periódico en Annapolis, capital del estado de Maryland y cerca de Washington, dejó por lo menos cinco muertos y varios heridos graves, informó el jefe policial del condado de Anne Arundel, Bill Krampf.

"Hay cinco víctimas fatales, hasta donde sabemos. Hay también varias otras personas gravemente heridas", dijo Krampf en una improvisada conferencia de prensa en las proximidades del edificio donde se encuentran las oficinas del periódico Capital Gazette.

Five people were killed and several others were “gravely injured” in a shooting at the Capital Gazette office, according to police. A shooter is in custody. https://t.co/ZTw7BuaNAk