Trump sugiere reunión con Corea del Norte en la Casa de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene una nueva idea para el lugar de una posible reunión con el líder norcoreano Kim Jong Un: la Casa de la Paz en la frontera fuertemente fortificada que separa a Corea del Norte de Corea del Sur.

"Numerosos países están siendo considerados para la REUNIÓN, pero ¿sería la Casa de la Paz/Casa de la Libertad, en la frontera de Corea del Norte y del Sur, un sitio más Representativo, Importante y Duradero que un tercer país? ¡Solo preguntando!", dijo Trump en Twitter el lunes.

Trump había señalado previamente que los lugares potenciales para la histórica reunión se habían reducido a dos o tres ubicaciones.

El presidente ha dicho que espera reunirse con Kim a principios de junio para tratar de resolver un enfrentamiento entre Washington y Pionyang sobre armas nucleares y programas de misiles balísticos de Corea del Norte.

Panmunjom, también conocida como la Casa de la Paz, ya es una ubicación histórica, habiendo sido el sitio de la firma del armisticio de 1953 que puso fin a la guerra de Corea.

Kim y Moon Jae-in de Corea del Sur se reunieron en ese lugar la semana pasada después de que Kim cruzó la línea de demarcación militar. Los dos países acordaron sostener conversaciones destinadas a poner fin formalmente al estado de guerra de 70 años que ha existido entre ellos.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!