Trump y Greta Thunberg intercambian ironías en Twitter

El presidente estadounidense, Donald Trump, ironizó este martes 24 de septiembre en Twitter sobre la activista ambiental Greta Thunberg al escribir que “parece una joven muy feliz”, a lo que la adolescente sueca respondió modificando su perfil en esa red social para burlarse del mandatario.

El lunes, el apasionado discurso de esta joven de 16 años fue el momento determinante de la cumbre sobre el clima en la ONU. Con los ojos llorosos y la voz temblorosa, Thunberg acusó a los líderes mundiales de traicionar a su generación y “robar” sus sueños por su inacción para limitar el calentamiento del planeta.

“Parece una joven muy feliz que mira hacia un futuro brillante y maravilloso. Qué lindo de ver!”, escribió Trump, un escéptico del cambio climático que retiró a su país del Acuerdo de París, en un tuit pasada la medianoche del lunes, adjuntando un video del discurso.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO