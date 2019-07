Trump sigue con ataques contra May y el embajador británico en Estados Unidos por filtraciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguió este martes sus ataques contra la primera ministra británica saliente, Theresa May, y su embajador en Washington, a quien calificó de "muy estúpido", tras las filtraciones de cables diplomáticos que ponen a prueba la relación especial entre ambos países.

El presidente estadounidense reaccionó al principio con contención tras la publicación el sábado de varios cables diplomáticos en los que el embajador británico, Kim Darroch, criticaba con dureza la administración Trump y describía el ambiente en la Casa Blanca como caótico.

Pero el tono cambió y las relaciones entre Washington y Londres se han tensado en un momento en que Reino Unido enfrenta el nombramiento de un nuevo gobierno a final de mes y el futuro del brexit.

Trump anunció el lunes que ya no tendrá contactos con el diplomático británico, pero May reiteró su apoyo a su emisario en Washington.

"El embajador excéntrico, que el Reino Unido colocó en Estados Unidos, no es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido", escribió Trump en una serie de tuits el martes por la mañana.

El mandatario estadounidense dejó claro en sus mensajes que no conocía a Darroch, lo que no le impidió llamarlo "imbécil pretencioso".

"Díganle que Estados Unidos tiene la mejor economía y el mejor ejército del mundo, y que ambos se están haciendo más grandes, mejores y más fuertes (...) ¡Gracias, señor presidente!", continuó.

Londres intenta contener los daños de las filtraciones de los cables confidenciales enviados por Darroch en los que describe a Trump como un "inepto" y califica a su gobierno como "disfuncional", buscando restaurar "la relación especial" entre los dos aliados.

En su serie de tuits, Trump volvió a referirse a la gestión de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y sugirió al embajador que hable "con su país, y con la primera ministra May acerca de su fallida negociación sobre el brexit".

"Le dije a Theresa May cómo conseguir el acuerdo, pero siguió su propia y ridícula senda y no fue capaz de lograrlo. ¡Un desastre!", afirmó el presidente estadounidense.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...