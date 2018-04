Trump exige a México detener el ingreso de una caravana de inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que México tiene el “poder absoluto” para impedir que una caravana de refugiados centroamericanos ingrese a dicho país, un día después de amenazar con retirarse del tratado de libre comercio de América del Norte (Tlcan) por el flujo de personas y drogas que ingresan a Estados Unidos.

“México tiene el poder absoluto para impedir que estas grandes ‘caravanas’ de personas ingresen a su país”, dijo Trump este lunes 2 de abril en una publicación en Twitter. “Deben detenerlos en la frontera norte, lo cual pueden hacer, porque sus leyes fronterizas funcionan; no deben permitirles pasar a nuestro país, que no tiene leyes fronterizas efectivas”.

BuzzFeed informó que una “caravana” de inmigrantes centroamericanos liderada por Pueblos Sin Fronteras se dirige hacia el norte en una marcha hacia la frontera estadounidense en busca de asilo.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!