Trump agradece a soldados en el Día de los Caídos en Guerras

El presidente Donald Trump conmemoró este lunes 28 de mayo el segundo Día de los Caídos en Guerras de su mandato depositando una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido durante una solemne ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington.

El mandatario dijo que se encontraba en “territorio sagrado” para rendir honor “a las vidas y hazañas de los héroes más grandes” de la nación. Trump habló ante miembros del gabinete, líderes militares, excombatientes, familias de soldados caídos y otros reunidos en el anfiteatro de mármol cerca de la Tumba del Soldado Desconocido.

Our fallen heroes have not only written our history they have shaped our destiny. They saved the lives of the men and women with whom they served. They cared for their families more than anything in the world, they loved their families. They inspired their communities... pic.twitter.com/Q9cOcQeEDc