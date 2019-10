Presidente Donald Trump califica la investigación de los demócratas como un 'golpe de Estado'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes como "un golpe de Estado" a la investigación de juicio político que desarrollan los demócratas en el Congreso acerca de sus esfuerzos por desprestigiar a su principal rival para las elecciones de 2020 con interferencia del gobierno de Ucrania.

"A medida que aprendo más y más cada día, llego a la conclusión de que lo que está ocurriendo no es un juicio político, es un GOLPE", expresó Trump en su cuenta de la red Twitter.

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the....