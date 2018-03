Trump promete 'contrarrestar' cualquier injerencia rusa en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este martes 6 de marzo "contrarrestar" cualquier injerencia de Rusia en la futuras elecciones de su país, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Aunque de esta manera el mandatario reconoció la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, que le llevaron a la presidencia, matizó que ella "no tuvo ningún impacto en la votación".

Según los servicios de inteligencia estadounidenses, el gobierno ruso pergeñó una operación concertada y planificada para influir en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 en favor de Trump, principalmente a través de las redes sociales y la difusión de "noticias falsas".

El impacto de esta campaña es difícil de medir. Mientras el mandatario reconocía la injerencia rusia, también señaló que otros países, así como individuos, habían hecho lo mismo.

Un argumento que repitió el martes en la conferencia de prensa conjunta con el primer ministro sueco, Stefan Löfven.

El almirante Mike Rogers, director de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), se quejó en febrero ante el Congreso de Estados Unidos de que no se estaban haciendo suficientes esfuerzos para contrarrestar los ciberataques rusos.

"Creo que el presidente (ruso) Vladimir Putin ha llegado a la conclusión de que no hay riesgo" a llevar a cabo este tipo de acciones, señaló. "No podemos decir que no se ha hecho nada, pero desde mi punto de vista no es suficiente", agregó el almirante.

Más allá de la injerencia rusa, Trump ha negado siempre que hubiera colusión entre su equipo de campaña y el Kremlin para ayudarlo en su carrera presidencial.