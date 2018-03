Trump destituye a Rex Tillerson y nombra primera mujer al frente de la CIA

El presidente estadounidense, Donald Trump, quiso cambiar su equipo antes de las negociaciones con Corea del Norte, dijo un alto funcionario para explicar la destitución del secretario de Estado, Rex Tillerson.

En tanto, el director de la CIA, Mike Pompeo, fue designado como jefe de la diplomacia estadounidense pocos días después del anuncio de una reunión entre Trump y el líder norcorean Kim Jong Un, en lugar y fecha aún por confirmar.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!