Trump dice que DACA 'está probablemente muerto'

El presidente Donald Trump declaró el domingo que un programa para proteger a inmigrantes que fueron traídos ilegalmente cuando niños a Estados Unidos “está probablemente muerto”.

“Los demócratas en realidad no lo desean”, tuiteó el mandatario en referencia al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

El programa, instaurado bajo la presidencia de Barack Obama, protege de la deportación a estos inmigrantes comúnmente llamados dreamers.

Trump declaró el año pasado que eliminará el programa a menos que el Congreso le envíe una ley que permita mantenerlo antes de marzo.

La semana pasada, el presidente rechazó un pacto migratorio forjado por un grupo bipartidista de senadores.

El acuerdo incluía una manera de otorgar ciudadanía a los dreamers y mil 600 millones de dólares para protección fronteriza, abarcando la muralla entre Estados Unidos y México que Trump ha deseado construir.

Tuiteó Trump el domingo: "DACA está probablemente muerto porque los demócratas en realidad no lo desean, simplemente quieren hablar y llevarse el dinero que tanto necesitan nuestras fuerzas armadas”.

The Democrats are all talk and no action. They are doing nothing to fix DACA. Great opportunity missed. Too bad!