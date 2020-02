Trump, dispuesto a aceptar grandes donaciones, pero sin favores a cambio

NO DESCARTA SER UN CANDIDATO INDEPENDIENTE

El precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, el magnate Donald Trump, dijo estar dispuesto a aceptar algunas grandes donaciones para su campaña electoral, pero sin tener que hacer favores a cambio.

El multimillonario, convertido hasta el momento en el protagonista de las elecciones primarias, aseguró en el programa Face the Nation de la cadena CBS que no está dispuesto a tener financiación de grupos de presión que puedan obligarle a modificar sus posturas políticas.

"No quiero grupos de presión, no quiero intereses especiales, no quiero ningún tipo de condiciones", dijo el precandidato republicano. "Rechacé 5 millones de dólares la semana pasada de un grupo de presión muy importante. (Si acepto) vendrán a mí en un año o dos para obtener algo para el país o la empresa que representan. Ese es el tipo de dinero que no voy a aceptar", aseguró.

Trump, quien se disputa junto a otros 16 aspirantes la candidatura republicana a la Casa Blanca, ya ha advertido en varias ocasiones de que gracias a su fortuna no tendrá que modificar su agenda política por las presiones de posibles donantes.

La independencia que le proporciona su patrimonio le ha llevado incluso a afirmar que en caso de que no logre ser el candidato republicano a la Presidencia, no descarta presentarse de manera independiente.

Sus duras declaraciones sobre los inmigrantes mexicanos al principio de su campaña le colocaron en primera línea de la escena mediática, lo que con el tiempo le ha llevado incluso a situarse al frente de los sondeos, por delante incluso de pesos pesados como el exgobernador de Florida Jeb Bush.