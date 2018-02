Trump eleva el tono de su enfrentamiento con el FBI

El presidente estadounidense, Donald Trump, elevó este viernes el tono de su abierto enfrentamiento con el FBI, al acusar a su dirigencia de haber "politizado" las investigaciones en favor de sus adversarios demócratas.

En uno de sus ya habituales tuits de la mañana, Trump aseguró que "los más altos responsables e investigadores del FBI y del Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso de investigación a favor de los demócratas y contra los republicanos".

"Esto habría sido impensable hace poco tiempo", añadió, elogiando sin embargo el trabajo de los agentes, que son "fantásticos". Jerárquicamente, el FBI depende del Departamento de Justicia.

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!