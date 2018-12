Trump amenaza con cerrar la frontera EU-México si el Congreso no financia su muro

El presidente Donald Trump amenazó el viernes con clausurar "completamente" la frontera de Estados Unidos con México a menos que el Congreso apruebe fondos para financiar un muro fronterizo, en una seria discusión que provocó el cierre parcial del gobierno estadounidense desde el 22 de diciembre.

"Nos veremos forzados a cerrar la frontera sur completamente si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y cambian también las ridículas leyes migratorias", escribió Trump en su cuenta de la red Twitter.

....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or.....

.....close the Southern Border. Bring our car industry back into the United States where it belongs. Go back to pre-NAFTA, before so many of our companies and jobs were so foolishly sent to Mexico. Either we build (finish) the Wall or we close the Border......