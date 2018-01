Donald Trump está furioso por un libro que lo retrata como infantil y caótico

El presidente Donald Trump reaccionó iracundo el miércoles ante el reporte de que un libro de inminente publicación lo retrata como un niñito malcriado y a su Casa Blanca como un revuelo caótico.

Trump emitió un comunicado denunciando las declaraciones que dio su exasesor Steve Bannon para el libro. Bannon, dijo Trump, "no tiene nada que ver conmigo ni con mi presidencia" y "cuando fue despedido no sólo perdió su empleo sino que perdió los estribos también".

"Steve no representa a mi base. Es un egoísta que sólo está interesado en su propia suerte”, dijo Trump.

La reacción es al libro escrito por Michael Wolff que ofrece numerosas revelaciones explosivas, entre ellas que Trump jamás pensó que ganaría las elecciones. El diario británico The Guardian obtuvo un ejemplar del libro, Fire and Fury: Inside the Trump White House ( El fuego y la furia: la Casa Blanca de Trump por dentro).

Trump acusó a su exjefe de Estrategia de filtrar informaciones falsas cuando estaba en la Casa Blanca para aparentar ser más importante de lo que era en realidad, de no haber hecho aportes de importancia a la victoria electoral y hasta del fracaso en una elección local en Alabama.

En su nota oficial, Trump dijo que Bannon "raramente tuvo reuniones individuales conmigo, y solamente aparenta tener influencia ante personas que no tienen ni acceso ni información". Además, apuntó que "finge estar en guerra con los medios de prensa, a los que llama 'partido de oposición', pero pasó su tiempo en la Casa Blanca filtrando información falsa a la prensa para parecer ser más importante de lo que era".

"Es lo único que hace bien", añadió.

Trump pareció estar particularmente enojado por los comentarios hechos allí por Bannon. Según los extractos, Bannon califica de "traidora" y "antipatriota" una reunión realizada en la Trump Tower con Donald Trump Jr., asesores de campaña -incluyendo su yerno Jared Kushner- y un abogado ruso.

"El camino para joder a Trump pasa por Paul Manafort, Donald Junior y Jared Kushner. Es tan claro como un pelo en la cara. Pasa por el Deutsche Bank y toda la mierda de Kushner. Toda esa mierda de Kushner es espesa", comentó.

Partes del libro fueron también publicadas el miércoles en la revista New York, en que se revela que Trump sólo pensaba que una candidatura impulsaría sus negocios y le daría "un sinfín de oportunidades". Añade que Trump Jr. le dijo a un amigo que su padre, al enterarse de que estaba a punto de ganar las elecciones, estaba tan asustado que "parecía como si hubiera visto un fantasma". Describe que en ese momento la ahora primera dama Melania Trump "estaba llorando, y no precisamente de alegría".

El libro se basó en más de 200 entrevistas, incluyendo con el presidente mismo y altos asesores.

Bannon había alcanzado notoriedad como editor de un sitio web de ultraderecha y activista considerado próximo a los supremacistas blancos estadounidenses.S in embargo, se convirtió en un asesor de Trump en 2016 y después de las elecciones ocupó un cargo clave en el gobierno, el de Jefe de Estrategia, hasta que renunció en agosto de 2017.

Desde que dejó la Casa Blanca, Bannon se dedica a apoyar a los candidatos más a la derecha del Partido Republicano, y nunca escondió cierto distanciamiento personal del presidente Trump.