Trump pide pena de muerte para agresor de ataque en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el sospechoso del ataque con un camión en la ciudad de Nueva York donde murieron ocho personas “¡DEBERÍA RECIBIR LA PENA DE MUERTE!”.

Trump expresó su opinión el miércoles por la noche, tuiteando que "el terrorista de NYC estaba contento mientras pedía colgar una bandera de ISIS en su habitación del hospital. Mató a ocho personas, hirió de gravedad a 12. ¡DEBERÍA RECIBIR LA PENA DE MUERTE!".

ISIS es un acrónimo para aludir al grupo extremista Estado Islámico.

Would love to send the NYC terrorist to Guantanamo but statistically that process takes much longer than going through the Federal system...

...There is also something appropriate about keeping him in the home of the horrible crime he committed. Should move fast. DEATH PENALTY!