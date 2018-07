Trump muestra su optimismo sobre Corea del Norte tras revelar carta de Kim

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mostrarse optimista este jueves 12 de julio sobre el acercamiento con Corea del Norte, tras dar a conocer el contenido de una carta que le envió Kim Jong-Un, un gesto diplomático inédito.

En la misiva, que Trump tildó de "muy linda", el líder norcoreano expresa su optimismo sobre un "nuevo futuro" entre ambos países e insta al mandatario estadounidense a tomar "acciones concretas" para generar confianza.

"Una muy linda nota del dirigente Kim de Corea del Norte", tuiteó Trump junto a una copia de la misiva, fechada el 6 de julio, el mismo día en que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, llegó a Pionyang para conversaciones que terminaron siendo difíciles con el gobierno de Kim. "¡Se está haciendo un gran progreso!", agregó Trump en su cuenta en Twitter.

