Trump piensa que periodista saudí murió y ahora habla de represalias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló “ciertamente parece” que el desaparecido periodista Jamal Khashoggi está muerto y amenazó que habrá consecuencias “muy severas” por el asesinato.

Trump comentó a los medios el jueves que su administración "espera los resultados de unas tres investigaciones diferentes" al tiempo que decide cómo responderá ante informes que afirman que al periodista lo emboscaron en el consulado saudí en Estambul y luego lo torturaron, asesinaron y desmembraron.

“Es algo muy malo”, admitió Trump. “Pero ya veremos qué pasa”.

Los comentarios son la señal más reciente de que el gobierno está bajo mayor presión de actuar cerca de dos semanas después de que Khashoggi, crítico del Gobierno saudí, desapareciera.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, descartó asistir a una conferencia sobre inversión en Riad luego de que que su homólogo de Estado, Michael Pompeo, hablara con él y Trump tras viajar a Arabia Saudita y Turquía el lunes.

Pompeo desestimó este jueves un reporte de ABC News que asegura que escuchó el audio del presunto asesinato y recibió una transcripción de la grabación.

“No he escuchado ninguna cinta, no he visto ninguna transcripción”, declaró a la prensa en un avión con destino a México.

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, señaló que es “imposible” que el país comparta una grabación con Pompeo u otros funcionarios estadounidenses.