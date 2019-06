Trump promete un lanzamiento de campaña 'salvaje' en Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió un lanzamiento de campaña "salvaje" este martes en Florida, desde donde comenzará su camino en busca de la reelección en 2020 a pesar de que las primeras encuestas muestran que el exitoso hombre de negocios republicano también es vulnerable.

Los organizadores afirman que las entradas para el mitin en un anfiteatro con capacidad para 20 mil personas están agotadas y que muchos partidarios se agolparán fuera del recinto para verlo a través de pantallas gigantes.

"¡Vean lo que está pasando en Orlando, Florida, ahora mismo! La gente nunca ha visto nada igual (a menos que toques una guitarra). Va a ser salvaje. ¡Los veo luego!", tuiteó el mandatario.

The Fake News doesn’t report it, but Republican enthusiasm is at an all time high. Look what is going on in Orlando, Florida, right now! People have never seen anything like it (unless you play a guitar). Going to be wild - See you later!