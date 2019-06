Trump propone a Kim una reunión en la frontera entre las dos Coreas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso al líder norcoreano Kim Jong Un una reunión en la zona desmilitarizada (DMZ) situada entre las dos Coreas, aprovechando su visita a Seúl, que empezó este sábado.

La iniciativa llegó por sorpresa tras la última cumbre entre Trump y Kim en febrero en Hanói que acabó sin acuerdo sobre el programa nuclear norcoreano.

"Tras varias reuniones muy importantes (...) dejaré Japón rumbo a Corea del Sur (con el presidente Moon). Cuando esté allí, si el presidente Kim de Corea del Norte ve esto, me gustaría reunirme con él en la frontera para darle la mano y decirle hola (?)!", indicó Trump en Twitter desde la ciudad de Osaka, donde participó en la cumbre del G20.

Luego explicó que había actuado por puro instinto, y aseguró que no se había realizado ningún preparativo.

"Se me ocurrió esta mañana", dijo el presidente estadounidense. "Estaría muy cómodo haciéndolo, no me supondría ningún problema", agregó, al ser preguntado sobre un eventual paso al lado del Norte, en un lugar con una fuerte carga simbólica.

Trump aseguró que Kim "sigue" su cuenta en Twitter y que recibieron "rápidamente" una respuesta.

Juzgando la propuesta "muy interesante", el poder norcoreano señaló que no había recibido ninguna invitación oficial pero dio a entender que el encuentro podía llevarse a cabo.

Una reunión en la DMZ sería una "nueva ocasión con la idea de profundizar las relaciones entre los dos dirigentes", declaró el viceministro de Relaciones Exteriores Choe Son Hui, citado por la agencia oficial KCNA.