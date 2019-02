Trump reafirma que la opción militar en Venezuela está sobre la mesa

El presidente estadounidense Donald Trump reafirmó que el uso del ejército en Venezuela es "una opción" que se ha considerado ante la crisis política en el país.

Cuando se le preguntó, durante una entrevista con el canal estadounidense CBS difundida el domingo, sobre qué lo llevaría a recurrir al ejército, el mandatario dijo que no quería hacer comentarios sobre eso.

"Pero ciertamente es una opción", reconoció.

Washington ha dicho claramente, desde hace algunos meses y de nuevo en los últimos días, que "todas las opciones", incluida la militar, están sobre en la mesa en lo que refiere a la crisis venezolana.

President Trump says using the U.S. military in Venezuela is “an option.”