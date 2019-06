Trump es recibido por la reina tras llegar a Londres insultando a su alcalde

El presidente estadounidense Donald Trump inició este lunes, con un ceremonioso recibimiento por parte de la reina Isabel II, una visita de Estado de tres días a Reino Unido que se anuncia agitada tras sus insultos al alcalde de Londres y sus comentarios sobre el brexit.

Minutos antes de que aterrizase su avión, el mandatario había mandado uno de sus incendiarios tuits contra el alcalde laborista Sadiq Khan, al que acusó de haber "sido tontamente 'asqueroso' con el presidente de Estados Unidos, con mucho el aliado más importante del Reino Unido".

Khan, primer alcalde musulmán de la capital, comparó el domingo el lenguaje de Trump con el de "los fascistas del siglo XX" y criticó que el Reino Unido le "desplegase la alfombra roja".

"Es un fracasado total que debería centrarse en el crimen en Londres, no en mí", afirmó Trump.

. @SadiqKhan , who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!