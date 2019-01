Estados Unidos reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció "oficialmente" el miércoles a Juan Guaidó, presidente del Parlamento de Venezuela de mayoría opositora, como presidente interino de ese país.

"Hoy, estoy reconociendo oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaido, como Presidente Interino de Venezuela. En su papel de única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la Constitución del país para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y, por lo tanto, la oficina de la presidencia quedó vacante", dijo Trump en un comunicado.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.